Kolejne środki dla Przemyśla z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Otrzymane środki posłużą na:

Remont elewacji od strony południowej budynku I LO przy ul. Słowackiego w Przemyślu - dofinansowanie 999 600 zł

Wykonanie prac konserwatorskich i zabezpieczających baszt, murów i nawierzchni kamiennych chodnika Zamku Kazimierzowskiego 499 800 zł

UM Przemyśl

Remont budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Św. Józefa 6 w Przemyślu 149 940 zł

UM Przemyśl

Rządowy Program Odbudowy Zabytków to program, który wesprze samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu, a także ochroną przed degradacją i niszczeniem. Program dopuszcza finansowanie obiektów posiadających wpis do ewidencji lub rejestru zabytków oraz będących w posiadaniu jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjnej podległej jednostce samorządu terytorialnego.