Nad Wiarem w Huwnikach powstanie strefa rekreacyjno-wypoczynkowa. Wójt gminy Fredropol podpisał umowę

W ramach realizowanej inwestycji w Huwnikach nad rzeką Wiar powstaną m.in.

altany,

wiaty turystyczno wypoczynkowe,

miejsca pod ognisko,

ścieżka zdrowia,

podłoga plenerowa,

oświetlenie,

zieleń.

Wartość inwestycji to 238 tys. złotych, z czego 170 tys. to środki z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja, a 67 tys. zł to pieniądze własne gminy Fredropol.