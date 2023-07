Pierwsze stalowe elementy nowego mostu kolejowego w Przemyślu [ZDJĘCIA]

Efektem inwestycji PLK SA będą dwie nowe nitki mostów z przęsłami o klasycznej konstrukcji stalowej, kratownicowej. Nowe obiekty zagwarantują sprawne przejazdy i umożliwią przewoźnikom tworzenie lepszej oferty podróży koleją. Możliwy stanie się przyjazd do Przemyśla składów pociągów dużych prędkości, choćby Pendolino.

Inwestycja nadal budzi ogromne zainteresowanie przemyślan, sporo osób robi pamiątkowe zdjęcia. Dobrym i bezpiecznym punktem widokowym jest Most Kamienny. W tym miejscu przemyślanie, głównie starsi, zatrzymują się, obserwują inwestycję i komentują kolejne jej etapy.

W czwartek ruszają prace związane z budową mostu kolejowego w centrum Przemyśla, nad rzeką San. Mają potrwać do 2024 roku, będą kosztować 60 mln złotych.

Z powodu remontu mostu znacząco zmienił się system komunikacyjny miasta. Obecnie nie można przejeżdżać pod mostem kolejowym, a być to ważny punkt na mapie drogowej miasta. Są utrudnienia w ruchu. Na niektórych ulicach, szczególnie na ul. Krasińskiego wzrósł ruch. Jednak przesadą byłoby stwierdzenie, że są to gigantyczne utrudnienia. Mieszkańcy przyzwyczaili się do nowej organizacji ruchu.

Inwestycja ma kosztować 60 mln złotych i ma być zakończona w tym roku.