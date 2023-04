Policjanci zatrzymali złodziei z Birczy i Krasiczyna. To czterech młodych mężczyzn

Policjanci z Birczy pracowali nad ustaleniem i zatrzymaniem sprawców kradzieży i kradzieży z włamaniem, do jakich doszło na terenie gmin Bircza i Krasiczyn. Funkcjonariusze przyjęli cztery zawiadomienia dotyczące tych zdarzeń.

- W toku wykonywanych czynności mundurowi ustalili cztery osoby, mogące mieć związek z tymi przestępstwami. Wszyscy to mieszkańcy powiatu przemyskiego, w wieku od 17 do 21 lat. Wspólnie ukradli części pochodzące z maszyn przeznaczonych do prac leśnych. Były to m.in. akumulatory, a także paliwo znajdujące się w urządzeniach - mówi mł. asp. Joanna Golisz, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.