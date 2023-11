Prasówka tygodniowa z 26.11.2023 w Przemyślu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Przemyśl, 26.11.2023. 19.11 - 25.11.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W niedzielę tuż przed godz. 5:30 straż pożarna w Przemyślu odebrała zgłoszenie o pożarze samochodu na drodze w miejscowości Leszno w gminie Medyka. Na miejsce zadysponowano strażaków z PSP Przemyśl, OSP Medyka, OSP Torki i OSP Stubno. Dojechali także policjanci.

Dzięki społecznikom z organizacji "Łączy nas Przemyśl" w Dzień Pluszowego Misia najmłodszych pacjentów Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu odwiedził "prawdziwy" niedźwiedź Przemisia.

WWO to pojęcie, które oznacza osoby wysoko wrażliwe. Termin ten został wprowadzony przez lekarzy, jednak WWO nie jest chorobą i nie wymaga leczenia. Obecnie zakłada się, że około 15-20 proc. populacji to osoby wysoko wrażliwe. Osoby wysoko wrażliwe to takie, które silniej odczuwają wszelkie bodźce i mocniej przeżywają emocje. Warto wiedzieć, w jaki sposób rozpoznać i traktować osoby wysoko wrażliwe. Zobacz w naszej galerii oznaki, które świadczą, że jesteś osobą wysoko wrażliwą.