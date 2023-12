Prasówka tygodniowa z 3.12.2023 w Przemyślu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Ola urodziła się ze stópkami końsko-szpotawymi, wrodzoną deformacją obu stóp, czyli ze stopkami skierowanymi do wewnątrz. Co tydzień jeździła do Rzeszowa na zmianę gipsu. Tak z 8 razy. Potem był zabieg przecięcia ścięgna Achillesa w obu stopach. Następnie kolejne gipsy. Oli założono specjalną szynę, którą musiała nosić przez 3 miesiące. Miało już być dobrze. Niestety, nie było wada wróciła.

Dofinansowanie z PFRON do remontu łazienki może pokryć do 95 proc. wydatków. To nawet 100 tys. zł, a wystarczy spełnić kilka warunków. Komu przysługuje dofinansowanie do remontu łazienki? Jakie dokumenty są wymagane? Kiedy PFRON wypłaca pieniądze?