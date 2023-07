Prasówka tygodniowa z 9.07.2023 w Przemyślu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Weekendowe, magazynowe wydanie "Nowin", egzemplarz ogólnopolskiej "Rzeczpospolitej", list do przyszłych pokoleń, fotografie starego mostu kolejowego i wizualizacja nowego znalazły się w kapsule czasu, którą zamurowano w powstającym przyczółku budowanego mostu kolejowego nad Sanem w Przemyślu.

8 edycji OnkoRejsu odbyła się na 108-kilometrowej trasie nr 16: Hrebenne, Wielkie Oczy, Laszki, Stubno, Orły, Przemyśl. Uczestnicy pojawili się także w gminie Orły. W Domu Ludowym w Orłach zorganizowano spotkanie pod hasłem: Badaj się! Najlepsza praktyka to profilaktyka!

Pielgrzymi z dziesięciu grup pątniczych, które idą w 43. Przemyskiej Archidiecezjalnej Pielgrzymce na Jasną Górę, z każda godziną przybliżają się do Częstochowy.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Przemyślu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Do niedzieli potrwają 26. "Haszkowe" Manewry Szwejkowskie w Twierdzy Przemyśl.

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje fascynujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Odbędą się m.in. Dni Gminy Domaradz, Dzień Grębowa, Dni Gminy Skołyszyn, Dni Łukawca, Dni Przeworska, Dni Jedlicza, Dni Gminy Rokietnica, Dni Narola, Dni Wielopola Skrzyńskiego. Szczegóły w naszej galerii.

Szybkie działania policji sprawiły, że podejrzany o śmiertelne potrącenie rowerzysty w Wapowcach (pow. przemyski) i ucieczkę z miejsca zdarzenia został zatrzymany i aresztowany. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.

W nocy Rosjanie rakietami zaatakowali Lwów. Według władz tego miasta co najmniej cztery osoby zginęły, choć ofiar może być więcej. Zniszczonych zostało 50 mieszkań. - To był największy atak na infrastrukturę cywilną we Lwowie od początku wojny - twierdzi mer Lwowa Andrij Sadowy.

Policjant z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie wraz z kolegą w połowie czerwca wyjechali na wyspę aby jadąc rowerem wspierać zbiórkę pieniędzy na Fundację Podkarpackiego Hospicjum dla dzieci z siedzibą w Rzeszowie.