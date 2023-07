Lwów po nocnym ataku rakietowym: nie czuć strachu, tylko jeszcze większą nienawiść [ZDJĘCIA]

- Nie, nie ma strachu czy tym bardziej paniki we Lwowie. Jest za to jeszcze większa nienawiść do agresorów - przekazuje Nowinom prof. Andrzej Tokarski, lekarz neurochirurg, dyrektor wojskowy Wieloprofilowego Szpitala Klinicznego Intensywnej Terapii i Nagłej Pomocy Medycznej we Lwowie.