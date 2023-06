Prasówka z maja 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przegląd maja 2023 w Przemyślu: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z maja 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Szukasz używanego auta? Pomysłem na kupno samochodu w okazyjnej cenie może być licytacja komornicza. Jakie auta można kupić od komornika? Niektóre z nich są naprawdę luksusowe. Sprawdźcie listę licytacji komorniczych, które odbędą się w najbliższym czasie.

Do zdarzenia doszło we wtorek o godz. 15:30 na moście im. Orląt Przemyskich w Przemyślu. Kierujący samochodem osobowym marki Toyota 40-letni mieszkaniec Przemyśla zderzył się z rowerzystą na pasie w kierunku ul. 3 Maja. Kierujący jednośladem 38-latek z Przemyśla wymagał pomocy medycznej - doznał urazu głowy i trafił do szpitala.