Prasówka z października 2023. Sprawdź, co działo się w Przemyślu. Czy jesteś na bieżąco?

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w Torkach (gm. Medyka) w powiecie przemyskim. 82-letni kierujący daewoo jadąc w stronę Przemyśla, z niewyjaśnionych do tej pory przyczyn wjechał do rowu i uderzył w betonowy przepust.

Lubicie używać Google Maps? Lubicie się bać na dobrym horrorze? Mamy dla was idealne połączenie: straszne, dziwne i niepokojące miejsca na Google Maps, które mogą wam zjeżyć włosy na głowie. Zebraliśmy w galerii 9 zdjęć i map, z którymi wiążą się przerażające, smutne i zagadkowe historie. Odważycie się do niej zajrzeć?

Z powodu braku opadów deszczu i suszy obniża się poziom Jeziora Solińskiego w Bieszczadach. Zobaczcie aktualne zdjęcia z miejscowości Chrewt i Polańczyk.

Na taką informację mieszkańcy czekali wiele lat, budowa kompleksu basenów w Przemyślu oficjalnie rozpoczęta - informuje Marcin Kowalski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu.

Przed wejściem głównym do szpitala w Przemyślu zostały wyznaczone dwa miejsca postojowe K+R (Kiss and Ride). Służą one do krótkiego postoju w celu wysadzania lub odbierania pacjentów.