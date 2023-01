Przemyt pięciu żywych sokołów, przewożonych w skandalicznych warunkach, udaremnili celnicy z przejścia granicznego w Medyce [ZDJĘCIA, WIDEO]

- Ptaki były przewożone w niehumanitarnych warunkach, umieszczone w bagażach, ze skrępowanymi skrzydłami, szponami i dziobami. Aby nie zwracały uwagi podczas kontroli pojazdu, zostały prawdopodobnie odurzone środkami nasennymi - informuje st. asp. Edyta Chabowska, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Zatrzymane ptaki należą do gatunku sokół wędrowny (Falco peregrinus, podgatunek calidus), chronionego na mocy Konwencji Waszyngtońskiej CITES. Jeden to około dwuletni samiec oraz cztery niespełna roczne samice. Czarnorynkowa cena przemycanych okazów sięga nawet do kilkuset tysięcy złotych za sztukę.