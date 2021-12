Seniorzy z Przemyśla oszukani metodą "na prokuratora". Stracili 30 tys. zł OPRAC.: Łukasz Solski

We wtorek w Przemyślu doszło do kolejnego oszustwa. Osoba podająca się za prokuratora oszukała starsze małżeństwo. Przekonała ich, że konto należące do nich zostało zablokowane, a pieniądze, które rzekomo tam trafiły, trzeba zwrócić.