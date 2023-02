W gminie Dubiecko sprawdzili, jak mieszkańcy segregują odpady. "Wyniki są zatrważające"

- Przystępując do realizacji umowy na odbiór odpadów, postawiliśmy sobie za cel uporządkowanie systemu, zwiększenie poziomów odzysku i recyklingu, a tym samym obniżenia poziomów składowania - wyjaśnia Mirosław Majkowski, prezes Gospodarki Komunalnej w Dubiecku.

"Poziomy składowania" to w uproszczeniu stosunek masy odpadów przekazanych do składowania do masy wytworzonych.

Podczas pierwszej zbiórki pracownicy dubieckiej komunalki przeprowadzili wyrywkowe kontrole zawartości worków i kubłów z tzw. odpadami resztkowymi.

- Wyniki są zatrważające. Na kilkadziesiąt kontroli w ani jednym przypadku nie spotkaliśmy się z przypadkiem prawidłowej segregacji - informuje M. Majkowski.

W gminie pojawiły się pytania mieszkańców, w jakim celu kontrolowane są odpady. Dotychczas takie inspekcje nie były przeprowadzane.

- Robimy to po to, aby pomóc mieszkańcom zrozumieć, że w dużej części to oni kształtują cenę za odbiór odpadów. Robimy to po to, aby zahamować wzrost opłat za odpady o kilkaset tysięcy złotych rok do roku, jak to miało miejsce w latach ubiegłych - wyjaśnia M. Majkowski.