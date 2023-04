W Żurawicy budują przejście pod torami. Inwestycja będzie gotowa w tym roku [ZDJĘCIA]

Blisko dwa lata temu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczęły przygotowania do realizacji inwestycji w ramach Rządowego Programu Przystankowego na lata 2021–2025.

2 sierpnia 2021 roku spółka ogłosiła, iż ruszyła procedura przetargowa na budowę m.in.:

Główną ideą przedsięwzięcia miało być zwiększenie dostępności mieszkańców naszego województwa do kolei. Szacunkowa wartość inwestycji to ponad 13 mln zł.

- Program Przystankowy na Podkarpaciu odpowiada na potrzeby mieszkańców regionu. Zwiększy dostępność komunikacyjną do kolei. Podróżni bezpieczniej i wygodniej wsiądą do pociągów z nowych i przebudowanych przystanków. Dobrze rozwinięta sieć transportowa wpływa na wzrost atrakcyjności regionu, co sprzyja rozwojowi jego gospodarki - mówił wówczas Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.