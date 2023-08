Wincentiada 2023. Poznaliśmy gwiazdy tegorocznych Dni Patrona Przemyśla

Wincentiada 2023

Święty Wincenty żył w II wieku w Rzymie, torturowany zginął za wiarę, a Kościół uznał go za świętego męczennika. Jego relikwie złożone są w kościele księży Franciszkanów i przechowywane są na ołtarzu tego świętego koło ambony. Św. Wincenty wsławił się wieloma cudami. O trzech z tych cudów zapisane są podania. Pierwszy to oswobodzenie miasta Przemyśla od napaści Tatarów pod przewodnictwem Księcia Rakoczego z Siedmiogrodu, drugim cudem jest uratowanie Przemyśla od pożaru ognia, a trzeci cud to uzdrowienie niejakiego Marcina Wachowicza od ślepoty.

Jak co roku z końcem lata przychodzi czas na WINCENTIADĘ – święto patrona każdego przemyślanina – Świętego Wincentego. Jak zwykle odbywa się wtedy msza święta oraz procesja ulicami miasta z relikwiami patrona, odbywają się również artystyczne występy, wystawiane są stragany z okazjonalnymi towarami.