Woda z miodem i cytryną na czczo. Czy warto ją pić? Może zdziałać cuda! Sprawdź jej właściwości

Woda z cytryną i miodem. Jak przygotować, żeby była skuteczna?

Przygotowanie tego napoju jest bardzo proste, choć i tak zdarza się, że popełniamy przy tym błędy. By miał skuteczne i mocne działanie, najlepiej już wieczorem rozpuścić łyżeczkę miodu w szklance letniej wody i zostawić na noc do odstania. Rozpuszczony i odstany przez minimum 10 godzin miód jest naturalnym antybiotykiem, dużo silniejszym niż ten zjedzony prosto ze słoika. Dopiero rano dodajemy sok wyciśnięty z połowy cytryny.

Pod żadnym pozorem nie należy rozpuszczać miodu we wrzątku, nawet jeśli przygotowujemy napój rano, na szybko. W temperaturze powyżej 40-50 stopni miód traci swoje właściwości. Wysokie temperatury nie służą także cytrynie. Wystarczy więcej niż 70 stopni, by utracić witaminę C i tym samym mocno ograniczyć dobroczynne działanie mieszaniny.