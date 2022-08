20 sierpnia na Rynku w Przemyślu Eko Piknik. Przygotowano sporo atrakcji

- Istotnym elementem Eko Pikniku będzie Eko-Logiczny Turniej Szachowy dla naszych mieszkańców. Będzie można sprawdzić swoje umiejętności i szybkość reagowania, ale także zobaczyć niezwykłe figury szachowe wykonane z elementów pochodzących z recyklingu elektrycznych śmieci. Mam nadzieję, że będzie to podwójna zachęta: z jednej strony do doskonalenia się w dziedzinie strategicznego myślenia, z drugiej do proekologicznych postaw na co dzień - mówi Wojciech Bakun, prezydent Przemyśla. - Główna idea wydarzenia to połączenie świetnej zabawy z edukacją ekologiczną. Chcemy pokazać naszym mieszkańcom praktyczny wymiar recyklingu - dodaje.