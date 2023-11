Dzielnicowy z przemyskiej komendy policji i jego pasja do sportu oraz gór [ZDJĘCIA]

- Realizowanie tych pasji pozwala Irkowi na utrzymanie wysokiego poziomu energii i koncentracji, a jego determinacja, dyscyplina i zaangażowanie przyczyniają się do pogodzenia służby, pasji i życia codziennego. Jak podkreśla, systematyczność i ciężka praca to klucz w osiągnięciu wyznaczonego celu i apeluje, by nie przejmować się opinią innych np. hejterów, ale by uporczywie dążyć do wyznaczonych sobie celów - dodaje asp. Golisz.