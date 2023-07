Fotoplasitkon stanął w Rynku w Przemyślu. Doskonała rozrywka dla dzieci i dorosłych [ZDJĘCIA]

Wykorzystanie technologii 3D pozwoli na jeszcze bardziej immersywne doświadczenie dla odwiedzających, przenosząc ich w wirtualną rzeczywistość przeszłości. Będzie to niepowtarzalna okazja do zanurzenia się w historii Przemyśla i regionu.

Fotoplastykon to automat do prezentacji pojedynczych fotografii (przeźroczy) stereoskopowych z całych cykli fotograficznych na jednym stanowisku wizualnym. Wieloboczne urządzenie, w którym umiejscowione były wizjery do oglądania fotografii. Mechanizm przesuwczy co kilka sekund podawał nowe fotografie przed wizjer, dzięki czemu uzyskiwaliśmy efekt uzyskiwany przy oglądaniu później stworzonej diaporamy. Z reguły fotoplastykon posiadał 25 stanowisk do oglądania zdjęć.