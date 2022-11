Od czwartku w Przemyślu Międzynarodowy Festiwal Jazzowy "Jazz bez…"

Organizatorami wydarzenia są: Centrum Kulturalne w Przemyślu i Stowarzyszenie Artystyczne DZYGA we Lwowie. Instytucje te w 2000 roku zainicjowały festiwal.

Jak przypomniała Sylwia Błaut-Kowalczyk z Centrum Kulturalnego w Przemyślu, na początku impreza odbywała się tylko w Przemyślu i we Lwowie. Jednak stopniowo, z biegiem lat, w festiwal włączały się inne miejscowości po obu stronach granicy, a „artyści przekraczali granicę, koncertując po obu jej stronach” - dodała.

W tym roku festiwal odbędzie się w Centrum Kulturalnym w Przemyślu od 1 do 4 grudnia oraz we Lwowie w Klubie DZYGA od 28 listopada do 6 grudnia.

- Na Ukrainie festiwal "Jazz bez" jest jedynym odbywającym się mimo wojny. To dowód na to, że sztuka i kultura przetrwa zawsze - podkreśliła Sylwia Błaut-Kowalczyk.