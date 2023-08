Prasówka tygodniowa z 20.08.2023 w Przemyślu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

W naszym regionie są gminy, w których aż 40 procent mężczyzn to kawalerowie. Które to gminy? Sprawdźcie w naszym rankingu opracowanym na podstawie najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Upalna pogoda zachęca do wypoczynku nad wodą. Zobaczcie, jak było na Jeziorze Solińskim w Polańczyku.

ZUS będzie wypłacał nowe świadczenie. Pierwsze wypłaty ruszą już 1 stycznia 2024 roku. To będą całkiem spore pieniądze. Najwyższa kwota wsparcia przewidziana do wypłaty to aż 3500 zł. Wyjaśniamy, kto może dostać pieniądze z nowego świadczenia wspierającego.

500 plus na każde dziecko zostanie zastąpione przez 800 plus już od 1 stycznia 2024 roku. Okazuje się, że przez podwyżkę świadczenia będziemy mogli stracić prawo do świadczeń w innych krajach. Kiedy trzeba oddać pieniądze i kto o tym decyduje? W tym przypadku można stracić wypłacane co miesiąc pieniądze i dotyczy to głównie osób pracujących za granicą.