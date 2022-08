Przedstawiciele WHO z wizytą w Przemyślu [ZDJĘCIA]

Przedstawiciele WHO i KSrelief odwiedzili Podkarpacie aby przekazać wsparcie finansowe dla jednostek Państwowego Ratownictwa Medycznego w kwocie 10 milionów dolarów.

- Watro w tym miejscu dodać, że WSPR w Przemyślu znalazła się na pierwszej linii i jak żadna inna stacja pogotowia w kraju została z dnia na dzień obciążona zadaniem zabezpieczenia medycznego uchodźców. Ponad 2 miliony osób, w tym także te w stanie zagrożenia życia, przejechało do tej pory przez rejon operacyjny zabezpieczany przez nas. Prowadziliśmy wówczas 5 punktów medycznych na przejściach granicznych, w punktach recepcyjnych i na dworcu kolejowym w Przemyślu. Wykonywaliśmy i wykonujemy transporty medyczne, zabezpieczaliśmy i zabezpieczamy specjalne pociągi medyczne. Organizujemy także pomoc dla ukraińskiej służby zdrowia - zawieźliśmy do lwowskiego pogotowia ratunkowego 20 ambulansów wraz z wyposażeniem, lekami i innym potrzebnym sprzętem medycznym. Były to dary od społeczności z Wielkiej Brytanii i pracowników angielskiego pogotowia ratunkowego