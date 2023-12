Przegląd prasy z tygodnia 24.12.2023. Co działo się w Przemyślu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

lenovo tab m10 to rodzinny tablet, który robi wraż...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Przemyślu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Do zdarzenia doszło w piątek po godz. 22 na drodze między miejscowościami Orły, a Niziny w powiecie przemyskim. Kierujący toyotą na prostym, nieoświetlonym odcinku drogi potrącił pieszego. 20-letni pieszy z poważnymi obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala.

Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Strojów Historycznych Damy i Huzary to grupa pasjonatów zajmująca się rekonstrukcją historycznych strojów, w jakich na przełomie XIX i XX wieku chodzili mieszkańcy Przemyśla. W piątek członkowie stowarzyszenia zaprosili przemyślan do wspólnego kolędowania. Zobaczcie zdjęcia i wideo!

Policjanci pracują w miejscu zdarzenia drogowego na drodze krajowej nr 28 w miejscowości Stara Bircza w powiecie przemyskim. W piątek przed godz. 7 doszło tam do dachowania audi A4. Pojazdem podróżowały najprawdopodobniej 2 osoby. Kierujący uciekł z miejsca wypadku.

Do zdarzenia doszło w piątek przed godz. 10 na ul. Słowackiego w Przemyślu, w pobliżu skrzyżowania z ul. Ułańską. Kierujący toyotą, 21-latek z pow. przemyskiego jadąc od strony miasta, nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającej go innej toyoty i najechał na tył tego pojazdu.

W przyszłym roku dochody budżetu Przemyśla mają wynieść 546 mln 700 tys. zł, a wydatki 599 mln zł. W ub. r. było to odpowiednio 447 mln i 473 mln zł. Przyszłoroczny deficyt zostanie pokryty z kredytu. To nie spodobało się części radnych, którzy przed głosowaniem opuścili salę.

Spowiedź w Przemyślu. Do świąt Bożego Narodzenia zostało już niewiele czasu. Nie wszyscy jeszcze przystąpili do spowiedzi. Dla spóźnialskich sprawdziliśmy, w jakich godzinach przemyskie parafie zaplanowały przedświąteczną spowiedź. Szczegóły w galerii!

20 grudnia w komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu odbyło się spotkanie wigilijne funkcjonariuszy reprezentujących podkarpackie placówki SG. W tym szczególnym czasie nie zabrakło miłych gestów, ciepłych słów i świątecznych spotkań. Część artystyczną przygotowały dzieci ze Szkoły Podstawowej w podprzemyskich Wyszatycach.

Okres przedświąteczny to wzmożony ruch na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce. Polacy, mieszkańcy Podkarpacia, przebywający za granicą przylatują do Polski by razem wspólnie z rodzinami spędzić święta Bożego Narodzenia.

W środę w Przemyskiej Bibliotece Publicznej odbyło się tradycyjne miejskie spotkanie opłatkowe. Gospodarzami wydarzenia są zawsze prezydent miasta oraz starosta przemyski. Uczestnikami byli m.in. radni miejscy i powiatowi, duchowieństwo, przedstawiciele instytucji i organizacji działających w mieście i powiecie przemyskim, służby mundurowe.