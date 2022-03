Przemyśl. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pobiegli "Tropem Wilczym" [ZDJĘCIA, WYNIKI]

Do wyboru były 2 trasy w Parku Miejskim oraz trasa dla dzieci do lat 10 o długości 600 m. Trasa nr 1 to dystans 1963 m, a trasa nr 2 – 6 kilometrów. Na starcie niedzielnego biegu stanęło w sumie 500 osób!

W gronie dzieci wygrał Kacper Malarczyk (czas 00:02:17,74 s) przed Miłoszem Rusinem (00:02:26,22) i Mateuszem Andruchewiczem (00:02:28,67). W kat. dziewczynek pierwsze miejsce zajęła Julia Sikoń (00:02:36,98), drugie Maria Nanowska (00:02:44,47), trzecie Gaja Cyrulik (00:02:42,45).

Na dystansie 1963 metrów triumfował Rafał Klinger (czas 00:06:22,37 s). Drugi był Piotr Chmaj (00:06:27,17), a trzeci Adrian Pempuś (00:06:37,98). W gronie kobiet najlepsza okazała się Weronika Klinger (00:08:56,38), która na mecie wyprzedziła Justynę Strzelc (00:09:01,18) i Martynę Maziarczyk (00:09:47,78).

Najdłuższy bieg padł łupem Patryka Marszałka (00:24:11,50). Drugi inię mety minął Gabriel Kuropatwa (00:24:18,29), a trzeci Marcin Kruban (00:24:54,74). W kat. kobiet najszybsza była Eliza Jusyp (00:31:47,78). Kolejne miejsca zajęły Małgorzata Siembida (00:32:03,91) i Ewelina Kic (00:33:42,44).

ZOBACZ ZDJĘCIA:

Dystans 600 metrów: