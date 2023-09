W niedzielę 17 września 11. edycja Przemyskiej Dychy. Jest nowa trasa

Bieg główny rozpocznie się o godzinie 11:00 z Rynku i dalej ul. Kościuszki, ul. Jagiellońską, przez Most Orląt Przemyskich, ul. Grunwaldzką, ul. Rzeczną, ul. Wybrzeże Jana Pawła II, ul. 22 stycznia, ul. Racławicka, ul. Krasińskiego, ul. 3-go Maja, ul. Świętego Jana, ul. Grunwaldzka, przez Most Orląt Przemyskich, ul. Jagiellońska, przez Kamienny Most, ul. Sportową, ul. Kałuży, ul. Wilsona, ul. Bystrzyckich, ul. Rzeźnicka, ul. Trentowskiego, ul. Konopnickiej, ul. Bohaterów Getta, ul. Czarneckiego, przez Kamienny Most, ul. Jagiellońska, ul. Kościuszki aż do Rynku.