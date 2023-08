Przy polsko - ukraińskiej granicy w Medyce pojawili się tuż po zbrojnej napaści Rosji na Ukrainie, dzień po wybuchu wojny. Wtedy do Przemyśla i okolic, jak zresztą do całej przygranicznego regionu, ściągały tysiące wolontariuszy z różnych stron świata. A z drugiej strony granicy ciągnęły setki tysięcy uchodźców wojennych, głównie kobiet z małymi dziećmi. Dzisiaj wolontariuszy jest już niewielu. Jedną z nielicznych organizacji działających w Przemyślu i okolicach jest Russians for Ukraine. A uchodźcy, choć oczywiście dużo mniej niż dawniej, nadal przyjeżdżają do Przemyśla. Obecnie znacznie częściej są to ludzie wracający z zachodu na Ukrainę.

- Do Polski przyjechałem 10 lat temu, do Warszawy. Do Przemyśla pierwszy raz trafiłem 25 lutego 2022 roku jako wolontariusz. Postanowiłem w jakiś sposób zorganizować pracę innych wolontariuszy. (drugi dzień wojny rosyjsko-ukraińskiej-przyp.red) - mówi Gieorgij Normanov. Pochodzi z dalekiego Omska na Nizinie Zachodniosyberyjskiej.