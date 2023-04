Schrony i miejsca ukrycia w Przemyślu. Strażacy przygotowali specjalną mapę

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik z komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej generałem brygadierem Andrzejem Bartkowiakiem przedstawili efekty inwentaryzacji schronów, którą od października 2022 roku do lutego 2023 roku przeprowadziło w całym kraju w sumie 13 tysięcy strażaków. Inwentaryzacji poddane zostały wszystkie pomieszczenia należące do instytucji państwowych, samorządowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, ale także do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność użyteczności publicznej. Nie sprawdzano jedynie tego typu obiektów w budynkach prywatnych.