Kolejna partia pomocy dla uchodźców od funkcjonariuszy i pracowników KAS. Trafiła do centrum humanitarnego w Przemyślu [ZDJĘCIA]

Do Centrum Pomocy Humanitarnej w Przemyślu trafił transport 10 palet różnego rodzaju towarów. Są to m.in. koce, pieluchy, artykuły higieniczne, torby, walizki, ubrania, a także żywność i słodycze dla dzieci. To pomoc od funkcjonariuszy i pracowników Krajowej Administracji Skarbowej.

- Do zbiórki prowadzonej przez Izbę Administracji Skarbowej w Rzeszowie włączyły się wszystkie jednostki wchodzące w skład Krajowej Administracji Skarbowej na Podkarpaciu - informuje asp. Edyta Chabowska, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Akcja pomocy prowadzona jest przez KAS w całym kraju. Rzeszowska IAS pośredniczy także w przekazywaniu pomocy zebranej przez izby administracji skarbowej z Wrocławia, Opola, Krakowa, Kielc, Łodzi, Katowic, a także Krajowej Szkoły Skarbowości, z pomocą przemyskiej filii tej szkoły.

- Do tej pory na Podkarpaciu zebrano kilkadziesiąt tysięcy sztuk artykułów najpilniej potrzebnych uchodźcom m.in. napoje i żywność, artykuły higieniczne, dziecięce, koce i śpiwory i wiele innych - wylicza E. Chabowska.